Dua Lipa, il tweet sulla "Grande Albania" della pop star scatena la polemica

La pop star britannica (ma originaria del Kosovo) Dua Lipa ha innescato una polemica con un tweet in cui ha postato una mappa delle regioni in cui vivono gli albanesi - una specie di "Grande Albania" con il Kosovo e parti di altre regioni balcaniche. L'accusa è di estremismo nazionalista.

Dua Lipa è nata in Gran Bretagna da genitori che si erano trasferiti dal Kosovo.

La mappa in questione viene spesso usata dai nazionalisti albanesi. Nel 2014, durante una partita di calcio tra Albania e Serbia, c'erano stati scontri dopo che un drone era apparso mostrando una cartina del genere. La controversia, tra le due etnie, non si è mai sopita. Al centro della questione, lo status del Kosovo, paese che ha dichiarato l'indipendenza dalla Serbia nel 2008, a quasi dieci anni dai bombardamenti della Nato e la fine del "regno" di Slobodan Milosevic. Il Kosovo è oggi un Paese riconosciuto da gran parte dei Paesi europei, ma non dalla Serbia e dai suoi alleati, come la Russia.

Dua Lipa ha postato la mappa in seguito a una petizione online, a cui hanno aderito 120mila persone, in cui si chiedeva ad Apple Maps di mostrare anche il Kosovo nella sua applicazione. Anche un'altra cantante britannica, Rita Ora, nata nella capitale kosovara Pristina, ha twittano in favore della campagna promossa dalla pop star.

Would love to see @Apple spreading awareness by putting Kosovo on the map! Albania and Kosovo are full of so much beautiful and great talent. Spreading Love, Peace and Unity today with @BebeRexha @DUALIPA @strefie @Dafina_Zeqiri @AvaMax and soooo many others 🕊🕊🕊🕊 pic.twitter.com/7FP7pkst8I — Rita Ora ⚡️ (@RitaOra) July 20, 2020

La Rete però si è divisa sull'argomento, e molti filo-serbi hanno definito Dua Lipa "fascista" e hanno lanciato l'hashtag #CancelDuaLipa. Solidarietà, invece, dall'organizzazione americana Team Albanians.

