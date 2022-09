Dua Lipa, dopo la rottura un nuovo amore? Ecco chi è la nuova fiamma

Dua Lipa innamorata? Dopo la fine della storia con Anwar Hadid nel 2021 sulla vita privata della cantante non si era saputo più nulla, ma ora sembra che una nuova fiamma sia riuscita a farle battere il cuore. Secondo quanto riporta il Daily Mail, Dua è stata fotografata a New York in un romantico appuntamento con Trevor Noah, 38 anni, conduttore britannico.

Dua Lipa non è più single?

La pop star 27enne e il conduttore 38enne del Daily Show sono stati avvistati a New York durante una cena intima in un ristorante giamaicano nell'East Village. Le foto, pubblicate in esclusiva dal Daily Mail ritraggono la giovane coppia affiatata scambiandosi abbracci e anche qualche bacio. Dopo essere usciti dal ristorante hanno fatto una lunga passeggiata, tenendosi per mano. E poi si sono salutati con un bacio.

All'appuntamento lei si è presentata con uno stile molto casual, estremamente discreto rispetto ai look estrosi e colorati che indossa sul palco, quasi a voler passare inosservata: coda di cavallo, jeans larghi, top nero e uno splendido giacchetto in pelle. Con un tocco di stile: scarpe col tacco leopardate e borsa a mano pitonata. Lui indossava una giacca verde in stile militare, camicia e jeans neri e scarpe da ginnastica bianche.

Dua Lipa e Trevor Noah sono una coppia?

Chi Trevor Noah, la nuova fiamma di Dua Lipa

Trevor Noah, 38 anni, è un notto conduttore della tv britannica. Ha condotto per 7 anni il Daily Show in fascia serale (ora ha appena abbandonato il programma). Da maggio 2022 ha lasciato la precedente fidanzata Minka Kelly. Come si sono conosciuti? Non ci sono certezze, ma sicuramente si erano incontrati in occasione dei Grammy Show da lui diretti.