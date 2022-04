Da drag queen a soldato: la storia di Arthur che combatte per l'Ucraina

Niente più parrucca rosa e lustrini. Niente più tacchi vertiginosi e trucco marcato. Ha lasciato crescere la barba ed ha indossato mimetica ed anfibi. È la storia di Arthur, 32 anni, originario di Kiev, che, quando è scoppiata la guerra in Ucraina ha deciso di svestire per un po’ i suoi abiti da drag queen per calzare l’uniforme del suo Paese per combattere contro i russi. Presta servizio nell'amministrazione militare occupandosi del coordinamento logistico dei soccorsi locali. Nella vita Arthur è anche una drag queen e si esibisce con il nome d'arte di Aura. “Amo il mio paese. Pertanto ho deciso che avrei dovuto fare ogni sforzo per aiutare in qualche modo. Non posso semplicemente stare seduto a casa e guardare come le persone vengono uccise, le case vengono distrutte” ha dichiarato al sito lgbtqnation.com.