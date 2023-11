Chi è Victor Chang, il chirurgo pioniere del trapianto di cuore omaggiato da Google: le vite salvate e la tragica morte

Nella giornata di oggi, 21 novembre, Google ha scelto di dedicare il suo "doodle" al Dottor Victor Chang, una delle figure chiavi della medicina moderna che avrebbe compiuto oggi 87 anni. Nel 1984, Chang eseguì uno storico trapianto di cuore su una quattordicenne, Fiona Coote, diventando un eroe nazionale. Nei successivi 6 anni, con il suo team realizzò ben 198 trapianti, con un tasso di successo del 90%.

Giornata nazionale Parkinson, 90 centri aperti in Italia e confronto on line con il ministro Locatelli

Dottor Victor Chang, chi è il pioniere del trapianto cardiaco

Chang decise di dedicarsi alla medicina dopo la morte prematura della madre, colpita da un cancro al seno nel 1948. La storia professionale del dottor Chang è incredibile quanto la sua vita privata. Nato nel 1936 a Shanghai da un padre britannico e una madre australiana, Chang si trasferì in Australia con la sua famiglia nel 1949, all'età di 13 anni. La carriera iniziò con gli studi a Sydney, dove si laureò nel 1962 in Medicina e Chirurgia. Durante gli anni universitarr, Chang sviluppò un interesse specifico per la chirurgia cardiaca e la possibilità di trapiantare il cuore di un paziente.

Dopo alcuni anni di lavoro in in Inghilterra, Chang tornò a Sydney e si unì al team del dottor Harry Windsor e del dottor Mark Shanahan, autori del primo ctrapianto di cuore in Australia. Da quel momento, Chang iniziò a dedicarsi con passione alla ricerca sui trapianti, riuscendo a rendere l’operazione più accessibile grazie all’introduzione di farmaci anti-rigetto.

La massima notorietà arrivò nell'84, con il celebre trapianto di cuore sulla quattordicenne, Fiona Coote. Il suo team realizzò 197 trapianti di cuore nei successivi sei anni, con un tasso di successo del 90% nel primo anno successivo all’intervento. Chang studiò e realizzò anche una valvola cardiaca artificiale e di un dispositivo di assistenza cardiaca artificiale.

L’assassinio a 54 anni

La vita di Chang si concluse tragicamente il 4 luglio 1991, quando fu ucciso a soli 54 anni, vittima di un assalto terribile e insensato. L'omicidio fu infatti architettato da Chew Seng (Ah Sung) Liew e Choon Tee (Phillip) Lim, due uomini malesi che scelsero la vittima casualmente tramite una rivista con lo scopo di estorcergli denaro. Chang fu colpito da due colpi d’arma da fuoco durante una colluttazione, e non fu possibile salvarlo. La sua morte fu uno degli omicidi più famosi della storia australiana, ma il suo contributo nella medicina determinò progressi incredibili nella cardiochirurgia, continuando ad ispirare generazioni di professionisti.