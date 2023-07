Donnarumma, rapina choc a Parigi: picchiato, legato e derubato in casa insieme alla compagna. Bottino da 500mila euro

Gianluigi Donnarumma, portiere del Psg e della Nazionale italiana, è stato vittima la scorsa notte di una violentissima rapina nella sua casa a Parigi. Secondo quanto riporta la testata Mediavenir, il calciatore sarebbe stato aggredito insieme alla sua compagna Alessia Elefante da un gruppo di banditi, che li avrebbero legati e derubati di circa 500mila euro.

Donnarumma rapinato in casa a Parigi

La rapina nella casa in cui la coppia vive nell'ottavo distretto della capitale francese. Donnarumma e la fidanzata si trovano in questo momento in ospedale.

La Brigata per la repressione del banditismo (Brb) della polizia giudiziaria parigina ha già aperto un'indagine su questa vicenda.