Donnarumma e Fedez vicini di casa: «Ti aspetto. Ci dobbiamo salutare dal balcone quando torni»

Fedez e sua moglie Chiara Ferragni hanno assistito in diretta social alla finale di Euro 2020, terminata con l'Italia campione d'Europa. Tra le tante Instagram Stories pubblicate dai due, una sembra aver catturatto l'attenzione dei follower, quella in cui il rapper si affaccia dalla finestra di casa propria per mandare un messaggio al portiere azzurro Donnarumma.

Il messaggio al vicino di casa

I Ferragnez hanno assistito alla finale Italia-Inghilterra dell'Europeo dal proprio appartamento a Milano, vestiti di tricolore in compagnia dei loro due figli Leone Lucia e la piccola Vittoria. Un match documentato dai due influencer tramite i propri post social, in cui si sono mostrati nelle loro esultanze direttamente dal proprio famoso divano. Alcuni meme virali sul web paragonavano addirittura la famiglia dei Ferragnez alla Royal family britannica presente a Wenbley.

Finita la partita a Wembley, Fedez si affaccia dalla finestra di casa e, rivolgendosi al portiere campione azzurro, dice «Donnarumma ti aspetto a casa», indicando un balcone di fronte a casa sua. Poi il rapper continua: «Ci dobbiamo salutare dal balcone quando torni», e aggiunge: «Non so nemmeno se abiti lì, Grande! ti voglio bene». Nella stories una bandiera italiana e un cuore rivolti allo stesso portiere.

Fedez e sua moglie Chiara Ferragni vivono a Milano in quartiere chiamato City Life, poco fuori dal centro città, particolarmente curato e verde. Palazzi di media dimensione bianchi con ampie balconate, spesso visibile dalle stesse stories degli influencers. Quello che non sapevamo è che, a quanto pare, i Ferragnez vantino un vicinato di tutto rispetto, tra cui troviamo, da ieri sera, anche un campione d'Europa.