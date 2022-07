Giovedì 28 Luglio 2022, 13:01

Le restano ancora 11,3 miliardi di dollari, ma certo la donna più ricca della Cina e di Cipro ha fatto un notevole scivolone se si considera che un anno fa Yang Huiyan in tasca di miliardi ne aveva 23,7, ovvero una perdita del 52%. Un bel problema, assai più pesante dall'irrisolta questione dal passaporto: per lei, 41 anni, vale il passaporto cinese oppure quello cipriota ottenuto nel 2018? Una doppia cittadinanza che la Cina non riconosce e che ha causato parecchi guai alla donna il cui nome è finito in una serie di personaggi non proprio specchiati a cui Cipro avrebbe "venduto" il passaporto: lo scandalo, Cyprus Papers, è stato portato alla luce nel 2020 da Al Jazeera.

La donna più ricca della Cina

Chissà se durante i suoi proficui studi universitari (Scienze) negli Stati Uniti all'Università statale dell'Ohio, l'imprenditrice cinese aveva esaminato questi scenari da montagne russe sulle quali sta viaggiando la Country Garden Holdings (compravendite immobiliari) fondata dal padre Yang Guoqiang nel 2007 e finora lontana dai tracolli di colossi del settore quali Evergrande e Sunac.

A fare i conti nel portafogli della donna cinese è il Bloomberg Billionaires Index: secondo il Guardian, la fortuna di Yang si è fermata nei giorni scorsi quando le azioni quotate a Hong Kong della Country Garden hanno perso il 15% in seguito all'annuncio della vendita di nuove azioni. La donna è ora incalzata, nella classifica delle donne più ricche dell'Asia, da Fan Honwwei, magnate delle fibre chimiche che ha un patrimonio di 11,2 miliardi di dollari. Le due sono in pratica appaiate.

Gli investitori di Contry Garden non hanno gradito l'annuncio della vendita di azioni con cui si punta a raccogliere 343 milioni di dollari attraverso. Il ricavato sarà utilizzato per "rifinanziare l'indebitamento offshore esistente, il capitale circolante generale e scopi di sviluppo futuro", ha affermato Country Garden in un deposito alla borsa di Hong Kong. Dall'inizio della pandemia di Covid-19 il settore immobiliare della Cina sta attraversando il periodo peggiore.