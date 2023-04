Donato De Caprio, chi è il figlio della donna uccisa a Napoli: TikTok, i panini «con mollica o senza», la scommessa di Steven Basalari

È la madre di Donato De Caprio, il salumiere di TikTok da oltre 3 milioni di follower, la donna uccisa ieri, 18 aprile, nella sua abitazione a Pianura, quartiere della periferia ovest di Napoli. Un omicidio cruento quello di Rosa Gigante (questo il nome della vittima), i cui dettagli sono ancora da chiarire, per il quale è stata arrestata una vicina di casa, la 47enne Stefania Russolillo. Secondo il legale della famiglia De Caprio, Hillary Sedu, la presunta assassina potrebbe aver agito per derubare l'anziana: «Non escludiamo che abbia agito con la complicità di qualcuno, e riteniamo anche che l'indagata sia salita a casa della vittima per compiere un furto, pensando che la povera Rosa custodisse i frutti del successo del figlio».

Stefania Russolillo, la vicina di casa che ha ucciso la mamma del tiktoker Donato. La (parziale) confessione: «Mi spiava e rubava anche la posta»

Chi è Donato De Caprio

Donato De Caprio da circa un anno è il salumiere più famoso d'Italia: su TikTok vanta oltre 3 milioni di follower e da qualche mese ha aperto un negozio tutto suo alla Pignasecca, nel cuore di Napoli, diventato in breve tempo meta di turisti da tutta Italia.

Un successo travolgente, nato però da un rifiuto: quello che gli fu opposto dalla salumeria in cui lavorava, che gli impedì di riprendere e pubblicare sui social i suoi panini ultra farciti, resi prelibati dalle specialità della cucina partenopea, dalla provola di Agerola alle melenzane a funghetto, dalla stracciatella di bufala campana al caciocavallo sannita. Confezionati e presentati con humor tutto napoletano.

Steven Basalari e l'apertura di "Con mollica o senza"

Donato decise così di lasciare il lavoro. Poi è arrivato l'imprenditore Steven Basalari - proprietario della discoteca "Number One" di Brescia - che dopo aver notato i video del 44enne sui social ha deciso di investire su di lui, aiutandolo ad aprire una salumeria tutta sua. «Con mollica o senza?», tormentone di Donato e nome del locale, è diventato presto un brand riconosciuto, capace di attirare like e recensioni da ogni parte del mondo, anche da chi meno te l'aspetti.

Solo qualche giorno fa l'adesione dell'ultimo follower vip, la supermodella americana Bella Hadid che ha regalato il suo like all'ultima creazione gastronomica del buon Donato che di sfilatino in sfilatino (il caratteristico pane dalla forma allungata) ha scalato le vette della popolarità. Nel suo post di ringraziamento, Donato le ha dedicato un panino con la provola affumicata di Vico Equense, i friarielli (caratteristico ortaggio partenopeo della famiglia dei broccoli, ndr) e la culatta di Giovanniello accompagnato dall'invito alla bella modella a raggiungerlo a Napoli per gustare dal vivo uno dei suoi panini. Tutto questo accadeva soltanto pochi giorni fa. Ieri, l'incredibile epilogo.