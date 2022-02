Donatella Raffai, morta la prima storica conduttrice di “Chi l'ha visto?”: aveva 78 anni

Lutto nel mondo della tv. Addio a Donatella Raffai, la conduttrice volto storico della trasmissione di maggior successo di Rai3, «Chi l'ha visto?» e dell'antesignano «Telefono Giallo» (con Corrado Augias), sempre sulla terza rete pubblica - lontana dagli schermi per sua scelta dal 2000 - si è spenta dopo una lunga malattia a 78 anni. A darne notizia, il marito Sergio Maestranzi, ex regista Rai, che aveva sposato dopo una lunga convivenza di oltre 30 anni solo un anno fa, e due precedenti matrimoni.

APPROFONDIMENTI PERSONE Foto ROMA Addio a Silvia Tortora, giornalista e figlia di Enzo STORIE Morta Samanta Chiodini, autrice tv

Morta Samanta Chiodini, autrice tv di «Che Tempo che fa». Lottava contro un tumore, aveva 48 anni

Silvia Tortora morta a 59 anni: era giornalista e figlia di Enzo, aveva sposato Philippe Leroy. Minoli: «Sono senza parole»

I funerali annuncia si svolgeranno domani (venerdì 11 febbraio) a Roma alle ore 12,30 nella chiesa parrocchiale di via Flaminia vecchia (al civico 732) «la bara sarà esposta al pubblico in chiesa per mezz'ora prima della funzione». «Il nostro è stato un grande e meraviglioso amore, Donatella una donna generosa, riservata, che aveva deciso a un certo punto di allontanarsi dalla tv e di dedicarsi alla vita privata, sono state dette date cose, ma è tutto molto semplice».

Donatella Raffai, marchigiana di origine (è nata a Fabriano, in provincia di Ancona), ha vissuto gran parte della sua vita a Roma ma con il marito si spostava ogni per un periodo dell'anno nella sua casa in costa azzurra. Lascia due figli gemelli adulti, e i nipoti.