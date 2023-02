Don Joe, età, vita privata, carriera. Chi è il Dj fondatore dei Club Dogo che duetta con Tananai e Biagio Antonacci a Sanremo

Tananai duetterà con durante la serata delle cover di Sanremo 2023, insieme canteranno «Voglio cantare come Biagio» di Simone Cristicchi.



Don Joe, all’anagrafe Luigi Florio, è un noto rapper, produttore discografico e DJ milanese di 47 anni. Noto per essere stato lo storico fondatore dei Club Dogo, Don Joe ha alle spalle una carriera di 30 anni che vanta 4 album pubblicati da solista e 7 con i Club Dogo. Vedremo Don Joe duettare con Tananai durante la serata delle cover di Sanremo 2023, insieme canteranno Voglio cantare come Biagio di Simone Cristicchi.



Chi è Don Joe

Luigi Florio, nome vero di Don Joe, nasce il 15 maggio 1975 a Milano. Si forma musicalmente a Milano e, grazie al fratello comincia la sua carriera nel 1993. É il 2002 quando Don Joe, insieme a Guè Pequeno e Jake La Furia, fonda il celebre gruppo dei Club Dogo. La collaborazione con i Club Dogo, che frutta a Don Joe non poco successo, termina nel 2014, ma già dal 2005, Don Joe comincia una carriera da solista. Con ben 7 album pubblicati con i Club Dogo e 4 pubblicati da solista, Don Joe è uno dei produttori discografici e rapper più apprezzati di Italia.



La carriera

L’esordio musicale di Don Joe avviene nel 1993 quando, grazie al fratello riesce ad entrare nel team di The Italian Job (produzione discografica). Dopo essersi unito ad Sacre Scuole, in seguito allo scioglimento del gruppo, Don Joe, con Jake La Furia e Guè Pequeno, fonda i Club Dogo. Con i Club Dogo, Don Joe, comincia le collaborazioni con Porzione Massiccia Crew e Marracash, nascono realtà come la Dogo Gang, che accrescono la notorietà del gruppo.