Domenica Live, Claudio Villa, nuove rivelazioni: «Manuela ha altri 5 fratelli»

Attraverso le indagini dell'investigatore privato, e criminalista, Ezio Dente sono state portate nuovamente alla luce le indagini circa i presunti fratellastri di Manuela Villa, figlia del noto cantante Claudio Villa, che nello studio di Domenica Live ha così commentato le novità nelle indagini: «Ormai non mi stupisco, anche durante i concerti incontravo donne che mi raccontavano che avevano avuto una relazione con mio padre. Mia madre mi ha raccontato che c'erano altre situazioni, e che avevo una sorella a Milano, che probabilmente non sapeva neanche di essere la figlia di mio padre».

Al momento il conteggio dei figli illegittimi di Claudio Villa è il seguente, come annuncia la D'Urso in studio: «Un figlio in Giappone, di cinquantasei anni, un altro, della stessa età, che vive a Aprilia e uno in Russia. Insieme a loro anche quello che vive a Milano e uno, o due, nel Lazio». Confermata l'evidenza della paternità, da alcune foto inedite mostrate in studio, dell'uomo che ora vive in Russia.

Gli altri due invece dovrebbero risiedere nel Lazio, ma il cognome non viene detto per questioni di privacy. A confidare questi segreti Ettore, amico intimo del cantante conosciuto anche dalla figlia Manuela: «Perché non mi hai mai mostrato queste foto? O raccontato questa storia?» chiede la figlia riconosciuta da Villa. Il passato torbido del padre nascosto alla figlia, perché, secondo alcune persone vicino a Claudio Villa, andava punita perché cantava come il padre. Questo il resoconto delle informazioni rilasciate dall'amico di Villa.

La questione sembra ancora lontana dal trovare una risoluzione, appuntamento alle prossime puntate.

