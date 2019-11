Diletta Leotta, il fidanzato Daniele Scardina: «Non so ancora definire il nostro legame»

Il pugile Daniele Scardina, conosciuto come "King Toretto", è la nuova fiamma di Diletta Leotta. Per la prima volta l'atleta ha parlato della love story in un'intervista a "Oggi": «Io, cioè noi, non abbiamo mai definito quello che c'è con una parola precisa. Basta ciò che proviamo. Siamo sotto gli occhi di tutti, quindi cerchiamo di essere discreti». Daniele Scardina ha aggiunto: «Abbiamo tanti impegni, ma cerchiamo di ritagliarci un po' di spazio. Al momento giusto saremo sicuramente capaci di definire ciò che ci lega».

LEGGI ANCHE Diletta Leotta, il bacio con Gigi D'Alessio accende la fantasia dei fan

Ultimo aggiornamento: 20:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA