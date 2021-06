Diletta Leotta «lascia Dazn e i 400mila euro a stagione»: arriva un nuovo volto femminile

Diletta Leotta potrebbe presto lasciare Dazn, la nota piattaforma streaming dedicata allo sport. A rivelare la scelta dell'azienda, che ha appena acquisito i diritti di tutta la Serie A per un totale di 10 partite a giornata (7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva), è Paolo Bargiggia di Sportitalia. Bargiggia ha svelato anche che la collaborazione tra la piattaforma e la conduttrice 29enne avrebbe fruttato a quest'ultima ben 400 mila euro a stagione.

Un addio e un nuovo ingaggio

Nessuna conferma ufficiale da Dazn o dalla conduttrice. Al momento solo indiscrezioni. A lanciare la bomba è stato per primo il giornalista Sandro Sabatini che ha svelato: «Pare che Diletta Leotta lasci Dazn, non ha rinnovato il contratto e probabilmente non sarà più il volto dell’emittente nella prossima stagione. Dove andrà non lo so, forse lavorerà con Can Yaman in un film o in una serie TV».

Dazn avrebbe già ingaggiato un altro volto per sostituire la Leotta, si tratterebbe di Giorgia Rossi, conduttrice e giornalista a Tiki Taka, Studio Sport e Domenica Premium.

Venus Club, Diletta Leotta contro i cori razzisti