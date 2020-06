Diletta Leotta, furto in casa nella notte a Milano: i ladri le rubano gioielli e Rolex

Diletta Leotta derubata in casa. Nella notte alcuni ladri si sono intrufolati nella sua abitazione in zona Corso Como a Milano, rubandole diversi preziosi. Soldi e gioielli e un Rolex, è stato il bottino dei malviventi che sono riusciti a portare via la cassaforte dopo aver forzato una delle finestre dell'appartamento al nono piano. Lo riferisce TgCom24.

Diletta Leotta, runner appesantita in fase 2: cade e si sbuccia un ginocchio

Diletta Leotta e il venerdì sera casalingo: letto e "Trono di Spade"

I ladri sarebbero riusciti a portare via un bottino del valore di 150 mila euro. Una brutta esperienza per la Leotta, recentemente vittima del furto di foto personali dopo che le è stato hackerato il suo telefono, una seconda violazione della privacy e della sua intimità. Diletta, nota conduttrice di Dazn, ha sempre condiviso con i suoi followers sui social la sua vita e i suoi momenti anche in casa. Proprio ieri la Leotta aveva postato una foto per raccontare che, con la ripresa delle partite dopo il lockdown, era tornata in studio per le prove di conduzione della sua trasmissione.

Ora la polizia sta portando avanti le indagini.



Ultimo aggiornamento: 12:18

© RIPRODUZIONE RISERVATA