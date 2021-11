Diletta Leotta, Koulibaly le prepara un caffé: «Molto buono, non ha effetti collaterali»

«Molto buono, non ha effetti collaterali». Diletta Leotta commenta così, con un sorriso, il caffé che le è stato preparato direttamente da Kalidou Koulibaly. La giornalista di Dazn ha intervistato il difensore del Napoli per la tv in streaming e, prima di mettersi a lavoro, nelle sue stories di Instagram ha postato un video del momento del caffé.

«Oggi sono a Castelvolturno e sono molto felice perché sto bevendo un caffé molto speciale che mi ha preparato proprio lui», le parole di Diletta Leotta che ha inquadrato Koulibaly. «Quando volete ve lo faccio a tutti», ha risposto il difensore senegalese.