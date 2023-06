Diletta Leotta incinta: «Il sesso in gravidanza? Dipende dalle dimensioni della pancia. Non è detto che l'uomo abbia voglia di farlo»

Diletta Leotta e Loris Karius presto mamma e papà. Una gioia immensa, ma che racchiude anche tanti timori. E nelle ultime ore, in onda su Radio 105, la conduttrice di Dazn ha confessato le sue paure del momento. A metà agosto sarebbe previsto il parto e la domanda che si sta ponendo quasi ogni giorno è "Ce la farò? Sarò all'altezza di tutto questo?". Nel raccontare le sue sensazioni, ha poi toccato l'argomento sesso in gravidanza. Intervistata dall'amico e collega Daniele Battaglia, Diletta ha parlato anche di come è cambiata la sua intimità con Karius in questo periodo.

Diletta Leotta e il sesso in gravidanza

Durante l'intervista Diletta Leotta ha confessato che si chiede spesso come facciano le altre coppie in attesa a gestire l'intimità. «Si dice che a volte siccome si hanno gli ormoni impazziti non si ha voglia, chi invece ne ha tanta - ha sottolineato Diletta Leotta -.

Loris Karius ha accompagnato Diletta Leotta e ha partecipato al programma radiofonico in onda su Radio 105 condotto dalla futura madre di sua figlia e da Daniele Battaglia. Il calciatore ha anche salutato i radioascoltatori in italiano.