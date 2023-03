Diletta Leotta è incinta? La fuga romantica con il fidanzato Loris Karius (e quei vestiti sempre più comodi)

Diletta Leotta e Loris Karius sono felici, innamorati e pronti a trascorrere un futuro insieme. Nonostante oggi i rispettivi lavori tenga entrambi a distanza. Lei a Milano, lui in Premier League. Un futuro insieme da genitori? È quello che si augurano i fans di lei, ma anche quelli del portiere del Newcastle tornato finalmente in porta dopo due anni di inattività. Dopo quella disastrosa finale di Champions League consegnata dal Liverpool al Real Madrid proprio per due suoi errori. La sua carriera sembrava finita. E invece no.

Diletta Leotta è incinta, arriva la conferma da fonti vicine. Presto l'annuncio della coppia?

Diletta Leotta e Loris Karius, bebè in arrivo?

Un ritorno tra i pali coinciso con l’ingresso nella sua vita di Diletta. Un amore che che si sta consolidamento giorno dopo giorno, fuga dopo fuga. L’ultima in un meraviglioso resort vicino a Brescia.

Un weekend trascorso uno accanto all’altro. E quando Loris è con lei, Diletta ha un altro sguardo, un altro sorriso. Quando Diletta è con l’uomo che ha fatto inserire il “filtro amore”, come lo chiama lei, negli occhi della conduttrice di Dazn. Così tanto che si parla di una possibile gravidanza. E lo fa anche il settimanale Chi che li ha paparazzati ancora una volta insieme.

Il weekend romantico

Dai vestiti che mostrano sempre le grandi forme di Diletta Leotta, la conduttrice ha scelto una camicia lunga, larga, come se dovesse nascondere qualcosa. «Ma - come scrive anche Chi - è talmente presto per parlarne che occorre aspettare i tempi giusti e magari un annuncio da parte della diretta interessata».

Di sicuro ha colpito la sua dedica a Loris. Parole che confermano che tra i due c’è una grande intesa. E forse non è mai successo che Diletta si esponesse pubblicamente così tanto per un suo fidanzato: «Grazie Loris per le emozioni che ci hai dato e per quelle che hai regalato a me».