Diletta Leotta, foto di 10 anni fa scatenano gli haters: «Non sembri neanche tu»

Diletta Leotta pubblica le sue foto di 10 anni fa, partecipando al #10yearschallenge e il suo profilo Instagram viene preso d'assalto. «Maggiorenne, primo lavoro, prime interviste, iniziavo l'università e mi dilettavo tantissimo», scrive la bella giornalista pubblicando alcune immagini che la ritraggono agli inizi della sua carriera.

In mezzo a tanti complimenti gli haters non si sono fatti attendere: «Mille operazioni fa», scrive qualcuno. «Quella non sei tu, dieci anni fa eri piatta». O ancora: «Non ti riconoscevo in alcune foto».

