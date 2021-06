Diletta Leotta, il furto a casa: processo a ottobre contro sei indagati

Il furto a casa di Diletta Leotta ha avuto degli sviluppi investigativi. La Procura di Milano ha disposto la citazione diretta a giudizio per sei presunti ladri accusati, a vario titolo, di aver compiuto un furto, il 6 giugno 2020, a casa della conduttrice tv Diletta Leotta nel centro del capoluogo lombardo e, in precedenza, di aver svaligiato anche l'abitazione della influencer Eleonora Incardona.

Furto a casa di Diletta Leotta, processo contro sei persone

Il processo è stato fissato per il prossimo 29 ottobre davanti alla decima penale e, a quanto si è saputo, gran parte degli imputati potrebbero tentare la strada del patteggiamento. In particolare, cinque imputati sono accusati di aver commesso il furto ai danni di Leotta, alla quale, tra le molte cose, avrebbero portato via anche un bracciale da 13mila euro. Le indagini erano state condotte dalla Squadra mobile e coordinate dal pm Francesca Crupi.

