Diletta Leotta: «A vent'anni una collega di Sky Sport mi disse: «Sei qui solo per le tet... Le donne sono le peggiori nemiche»

Diletta Leotta è uno dei volti più conosciuti e apprezzati di Dazn e non solo: conduttrice, influencer, modella e anche mamma della piccola Aria. Grazie all'arrivo della figlia, la Leotta è diventata anche podcaster di "Mamma Dilettante", il podcast dove intervista celebrità del mondo dello spettacolo per chiedere consigli e aneddoti sulla maternità. Un format molto apprezzato che è arrivato alla sua terza stagione, con uno speciale dedicato alla festa della Mamma, super ospite la premier Giorgia Meloni.

Durante la sua ultima intervista, però, la conduttrice ha rivelato che non sempre il mondo del lavoro è stato così positivo per lei e che le critiche peggiori sono arrivate da altre donne.

Diletta Leotta, il peso della bellezza

Diletta Leotta è una delle donne più belle della televisione. La sua bellezza viene sempre elogiata (e criticata), mettendo spesso da parte il talento e l'impegno che lei mette quotidianamente nel suo lavoro.

Durante l'intervista rilasciata ad F Magazine, la conduttrice di Dazn ha rivelato che le critiche peggiori sono arrivate proprio dalle donne che, invece di sostenerla nel nome della sorellanza e della solidarietà femminile, l'hanno spesso attaccata, accusandola di essere solo bella e non avere nulla da offrire.

«La maggior parte (delle critiche, ndr.) arriva dalle donne. Un classico è: ‘Non puoi andare allo stadio vestita così’. Ma il peggiore rimane: ‘Sei qui solo per le te**e’. Me lo disse una collega a Sky Sport. Ero appena arrivata, avevo vent’anni: mi ferì a morte. La sera a casa feci un pianto liberatorio. Poi ho tirato fuori il leone che è in me, ho studiato tanto, mi sono laureata, così che nessuno potesse mai più dirmi una frase del genere», ha detto Diletta Leotta durante la sua intervista, mostrando carattere da vendere e molta tenacia.