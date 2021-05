Diletta Leotta, il bacio in diretta di Can Yaman la lascia senza parole (e l'asciugamano cade)

Diletta Leotta si prepara per uno shooting e mentre è al make-up condivide tutto con i suoi follower, ma arriva una sorpresa che non si aspetta. Il bel Can Yaman appare in video e le dà un bacio a sorpresa lasciando la giornalista incredula e raggiante. I follower restano senza fiato.

Fan impazziti

La sexy conduttrice ha indosso solamente un asciugamano che a causa della passione del gesto di Can scivola mostrando ai follower leggermente il seno di Diletta. Fan in visibilio. Pare proprio quindi che la storia tra i due vada a gonfie vele. La passione tra Diletta e Can è tangibile e qualche giorno fa furono proprio loro stessi che in giro per Roma mano nella mano vedendo dei fotografi, come mostra il settimanale Chi, si sono abbassi la mascherina proprio per farsi riconoscere e mettere a tacere così i continui gossip che li vogliono separati.

Nelle successive storie Instagram, la giornalista fa arrivo a La Lanterna, la location a vetri firmata dall'archistar Fucksas nel centro storico romano, dove si svolgerà lo shooting in un tubino a righe bianche e rosse che nulla lascia all'immaginazione.

