Diletta Leotta e Can Yaman, derby d'amore: il selfie a Italia-Turchia fa impazzire i social

Il derby dell'amore tra Diletta Leotta e Can Yaman sugli spalti dello Stadio Olimpico è finito sulle note di 'Tristezza (per favore vai via)' con l'attore turco che si porta la mascherina chirurgica fin sopra agli occhi per 'non guardarè la sconfitta della nazionale turca ad opera degli Azzurri di Mancini.

La conduttrice ha raccontato la serata sulle storie di Instagram: prima lo spettacolo inaugurale tra fuochi e fumogeni colorati sulle note del 'Nessun dormà cantato da Bocelli, poi il tifo accanto al compagno armato di sciarpa della Turchia, poi i festeggiamenti per i gol azzurri insieme a Fabio Rovazzi e infine la ripresa di Yaman seduto a fine partita con la mascherina a coprire l'intero volto, con il sottofondo di Ornella Vanoni che gli canta 'tristezza, per favore vai vià. Un'ironia quella della Leotta molto apprezzata sui social con migliaia di persone che hanno riproposto la scena.