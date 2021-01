Diletta Leotta e Can Yaman stanno insieme? Gli indizi: «Alloggiavano nello stesso hotel»

Diletta Leotta e Can Yaman stanno insieme? Il gossip impazza e, nonostante il silenzio dei diretti interessati, c'è chi raccoglie indizi ed è certo che fra la bionda conduttrice Dazn e l'attore turco ci sia qualcosa. In molti sui social hanno segnalato che la Leotta ha alloggiato nello stesso hotel dove, solo qualche giorno fa, si trovava Can Yaman. All'esterno dello stesso hotel il turco ha rimediato una multa di 400 euro, a causa degli assembramenti di fan disedierosi di incontrarlo. E poi ci sono "insolite" storie Instagram, misteriosi mazzi di fiori regalati alla Leotta, indizi che per gli attenti osservatori avvicinerebbero Yaman a Diletta. Forse i due stanno solo flirtando, forse non c'è nulla, fatto sta che l'Italia del gossip ha già un nuovo chiodo fisso: Diletta Leotta e Can Yaman.

APPROFONDIMENTI IL CASO Can Yaman a Roma, selfie e abbracci alla festa: multata la star. E... NEWS Can Yaman a Roma, folla di fan per il sexy attore. Il capo della... ROMA Can Yaman e Claudia Gerini escono dal set del regista Ozpetek (foto... ROMA Can Yaman a Roma per il nuovo spot di Ozpeteck, l'assalto dei fan... TELEVISIONE Stasera in tv, C'è posta per te su Canale 5: Can Yaman tra... ROMA Can Yaman a Roma per il nuovo spot di Ozpetek, folla di fan (e...

LEGGI ANCHE Can Yaman a Roma, selfie e abbracci alla festa: multata la star. E Gabrielli striglia la Questura

Ultimo aggiornamento: 12 Gennaio, 00:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA