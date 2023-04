Dieta Sorrentino, i segreti del dietologo dei vip: «Barbara D'Urso mangia di tutto. Rocco Hunt? Era un pasticcione»

La dieta Sorrentino è seguita da tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo. D'altronde Nicola Sorrentino, 70 anni, ospite fisso di programmi tv, da Barbara D'Urso tanto per citarne una, è definito il dietologo dei vip anche se lui assicura: «Tutti i pazienti sono importanti alla stessa maniera, non c'è alcuna differenza, il paziente come tale va curato»

La dieta Sorrentino



Il metodo Sorrentino è frutto di studi approfonditi che seguono le linee internazionali di una corretta alimentazione. «Con i pazienti bisogna parlare, spesso i medici hanno perso questa abitudine. I pazienti io li “confesso - spiega il dottore al Corriere della Sera - L'alimentazione non è uguale per tutti e in generale quella corretta dice che dobbiamo introdurre almeno il 50%, anche 60% di carboidrati, meglio se cereali integrali come pasta, pane e riso».

Pasta e pizza

Una dieta non deve essere una tortura. Se un paziente ama la pasta, può mangiarla, condita con un sugo di verdure leggero, gustoso. Non dico una carbonara o una amatriciana, ma una pasta con i broccoli o i peperoni. Meglio ancora con i legumi (ceci, fagioli, lenticchie), piatti salutari, che saziano e apportano tutti i nutrienti di cui l'organismo ha bisogno.

E così permette anche la pizza? «La pizza va fatta con ingredienti di ottima qualità, con il lievito madre e una farina di grani antichi, in modo che non dia problemi digestivi. Non deve essere una pizza con doppio, triplo stato di formaggio, bensì arricchita da verdure».

La carne

La carne va consentita, stando attenti ai condimenti e alle cotture. Magari con pomodoro, origano, capperi, basilico e uno spicchio di aglio.

I vip

Sono venuti nel suo studio da Naomi Campbell a Monica Bellucci a Barbara D'Urso. «Di Barbara mi concedo qualche confidenza, perché siamo diventati nel tempo non solo amici ma anche fratelli: fantastica nel suo stile di vita, anche se mangia di tutto, però in modo appropriato e sano. Posso accennare a Dora Dolce, molto attenta nell'alimentazione nonostante una vita imprenditoriale intensa nel suo gruppo, Dolce & Gabbana: in gamba, attiva da mattina a sera, ma anche grande chef, rispettosa della corretta alimentazione. Si mette ai fornelli e diventa chef deliziosa: un piatto eccezionale le melanzane fritte al pomodoro, che Dora tampona una a una con un panno di carta. Rocco Hunt? Era un po' pasticcione, una vita sempre in giro, lo abbiamo corretto, ora mangia bene anche lui»