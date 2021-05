9 Maggio 2021

di Francesca Pierantozzi

(Lettura 3 minuti)







Tre British Open, tre Master, 11 edizioni consecutive della Ryder Cup per lui, 18 nomi diversi (tra nomi da sposata e nomi d'arte), 42 traslochi, di cui 25 in ville sontuose, per lei: il golfista europeo più forte dal dopoguerra e la ex ballerina in topless dell'Astra di Miami sono convolati a giuste nozze, le undicesime sommando le storie sentimentali dei due.

Bill Gates e Melinda divorziano, un patrimonio da 300 miliardi di dollari da dividere

Sir Nick Faldo, 58 anni, quattro ex mogli, multimilionario, unico golfista vivente nominato baronetto dalla regina, e Lindsay De Marco, 57 anni, sei ex mariti, che dopo il ballo ha conosciuto una breve carriera di imprenditrice, prima di finire invischiata in un affare di droga che le è valso 6 mesi ai domiciliari, hanno suggellato il loro amore con un matrimonio per pochi intimi ma pubblicizzato sui social da lei, che ha orgogliosamente modificato per l'ennesima volta la sua identità: Lady Lindz Faldo. Secondo gli addetti ai lavori che si sono ampiamente espressi sui tabloid britannici Nick e Lindsay possono esser legittimamente considerati come il Richard Burton e l'Elisabeth Taylor del Golf.

L'amore è sbocciato nel 2018. «Ho incontrato il mio cavaliere», ha detto lei dall'inizio. Lui, diventato da poco nonno, non si è lasciato impressionare dal passato matrimoniale della fidanzata, anche se ha evitato di ripetere quello che aveva assicurato al suo quarto con la PR Valerie Bercher: «stavolta lo sento, è la volta buona». Faldo è un monumento nella storia del Golf, noto per il sangue freddo, il rigore, il perfezionismo tecnico e la determinazione a collezionare trofei. Archiviate le competizioni, vive da anni una seconda vita da imprenditore e commentatore sportivo. Con la sua società Faldo design, concepisce e disegna circuiti da golf, e dal 1996 produce Faldo Series, programma che consente a 7mila golfisti di meno di 21 anni di affrontarsi in 38 tornei nel mondo. Qualche mese fa Faldo è stato però costretto ad abbandonare il sogno di costruire un circuito di golf sull'isolotto di Bartragh, al largo della costa nord occidentale dell'Irlanda. L'isola, che aveva acquistato nel '97, ha comunque trovato un acquirente per più di un milione di dollari. In tutto, la sua fortuna è stimata a oltre 60 milioni di dollari.

Il matrimonio elisir di lunga vita: le coppie sposate sono meno stressate e più in salute

GLI AUGURI DELL'EX

«Auguro a Nick buona fortuna» ha detto Randy Heine, imprenditore, terzo e quarto marito di Lindsay. «So che è una follia, ma ho ancora un debole per lei. Ha qualcosa di speciale. A Nick avrei consigliato di fare un bell'accordo prematrimoniale. Io avevo sottoscritto che in caso di divorzio, le avrei dato 10 mila dollari l'anno per ogni anno di matrimonio...». Lindsay ha diviso la vita anche con un marine, un imprenditore, il milionario Scott Sangalli (vicino a Mitt Romney, ex candidato alle primarie repubblicane del 2008 per la corsa alla Casa Bianca) e poi con il colonnello Nicholas De Falco, ufficiale giuridico dell'Air Force ed ex agente dell'FBI. Anche Sir Nick Falco ha accumulato matrimoni e separazioni: prime nozze appena 20enne con Melanie Rockall, che lo ha lasciato quando ha scoperto la relazione con la segretaria del suo agente, Gill, seconda moglie con cui ha avuto 3 figli e poi un divorzio da 7,5 milioni di sterline, cui è seguita l'unione con la giovane golfista Brenna Cepelak, che sfondò a colpi di mazza da golf la Porche di famiglia quando scoprì di essere tradita con Valerie, quarta e penultima moglie.

Prima di sposarsi, Nick e Lindsay si sono concessi il fidanzamento più lungo delle rispettive carriere sentimentali: 3 anni. «E' l'uomo più gentile del mondo» assicura lei, che non ha voluto diffondere nessuna foto in abito da sposa. Per celebrare le nozze, un'immagine li ritrae vestiti, lui, da James Bond, in smoking impeccabile, e lei, da James Bond Girl, completo di cuoio nero e colbacco.