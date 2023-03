Di Maio, le prime foto con la nuova fidanzata Alessia D'Alessandro: il romantico weekend a Venezia

Romantico weekend a Venezia per l'ex ministro Luigi Di Maio e la nuova compagna Alessia D'Alessandro. A pubblicare le foto è il settimanale "Chi", nel numero in edicola da mercoledì 15 marzo. Negli scatti i due appaiono già molto affiatati mentre passeggiano sorridenti, mano nella mano, nella città lagunare. A dicembre Di Maio ha annunciato la rottura della sua relazione con Virginia Saba durata tre anni.

Luigi Di Maio, la nuova fidanzata Alessia D'Alessandro: ecco chi è, parla cinque lingue e fu candidata con i 5 stelle

Chi è Alessia D'Alessandro

Alessia, classe 1990, è italo-tedesca e ha studiato Scienze economiche a Parigi e a Brema, parla cinque lingue e per pagarsi gli studi ha saltuariamente lavorato come modella. L'incontro con Di Maio avviene nel 2018 quando D'Alessandro si candida per il Movimento 5 Stelle nel collegio Agropoli-Castellabate, nel Cilento, senza però riuscire a essere eletta. Ora il rapporto con l'ex ministro degli Esteri si è trasformato in qualcosa di più, come dimostrano le foto pubblicate da "Chi".

Nel 2018 commentò così la scelta di aderire al Movimento: «Li seguo da anni, da lontano - disse - ovviamente non sono un'attivista. Per me il Movimento è stato sempre l'unica alternativa reale al modo di fare politica in Italia perché è un gruppo di giovani competenti che hanno veramente a cuore gli interessi del Paese».