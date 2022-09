Johnny Depp, nuova fidanzata? La star esce con il suo avvocato Joelle Rich (separata, ma non divorziata)

Johnny Depp avrebbe una nuova fidanzata. Sta uscendo infatti con Joelle Rich, un avvocato che lo ha rappresentato nel suo processo per diffamazione nel Regno Unito contro il Sun.

Nuova fidanzata per Johnny Depp, chi è

Il legale lavora a Londra. È sposata, ma separata. Il suo divorzio potrebbe non essere stato ancora finalizzato. All'inizio di quest'estate, Depp, 59 anni, ha acceso voci di una storia d'amore con un altro avvocato, Camille Vasquez, che lo ha rappresentato nel suo vittorioso processo per diffamazione negli Stati Uniti contro la sua ex moglie Amber Heard. Tuttavia, Vasquez ha rapidamente smentito, definendo le accuse "sessiste" e "non etiche".

Johnny Depp dating married lawyer Joelle Rich from his UK defamation case https://t.co/fC6oyQ1wsS pic.twitter.com/AP1n4OeKqj — New York Post (@nypost) September 22, 2022

Come si sono conosciuti

Rich non era uno degli avvocati che hanno lavorato al caso degli Stati Uniti, ma secondo quanto riferito era presente in aula. Secondo Us Weekly , l'avvocato britannico - madre di due figli - era in Virginia per mostrare il suo "sostegno" al candidato all'Oscar. "Non c'era alcun obbligo professionale per la sua presenza", ha anche detto una fonte alla rivista, aggiungendo che Depp e Rich si sarebbero "discretamente" incontrati in hotel durante le prime fasi della loro storia d'amore. Non è chiaro quando sia iniziata la relazione.

Durante il processo per diffamazione, alcuni degli ex della star di “Edward Mani di Forbice” – a parte Heard – sono apparsi in aula. Kate Moss è apparsa come testimone di confutazione per Depp il 25 maggio. La top model, che ha avuto una relazione con l'attore di "Cry Baby" dal 1994 al 1998, ha negato che Depp l'abbia spinta giù da una rampa di scale quando stavano uscendo insieme tramite una testimonianza virtuale.