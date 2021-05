22 Maggio 2021

di Emiliana Costa

Denise Pipitone, svolta clamorosa a Quarto Grado: «Indagati Anna Corona e Beppe Della Chiave». Nella trasmissione Quarto Grado è stata annunciata un'ultima ora: «Anna Corona e Giuseppe Della Chiave sono indagati».

Il conduttore Gianluigi Nuzzi spiega: «Torna sotto inchiesta Anna Corona. Indagato anche Giuseppe Della Chiave». Anna Corona è l'ex moglie di Piero Pulizzi, padre biologico di Denise. Mentre Giuseppe Della Chiave è il nipote di Battista Della Chiave, il presunto testimone oculare sordomuto. Secondo la trasmissione di Rete4, la Procura di Marsala farà rianalizzare alcune intercettazioni ambientali. La giornalista Ilaria Mura spiega tutto in diretta: «Si indaga per sequestro di persona. Al momento sono indagati Anna Corona e Giuseppe Della Chiave, ma ci potrebbero essere nuovi indagati».

«Un uomo con Denise»

Battista Della Chiave - oggi non più in vita - avrebbe detto di aver visto un uomo con Denise in un magazzino di via Rieti poco dopo il rapimento. Uomo che poi l'avrebbe imbarcata su un peschereccio.