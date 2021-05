Denise Pipitone, a Chi l'ha Visto? Il "mistero" della ragazza dell'Ecuador: ecco chi è davvero

Si chiama Maria Grazia, ha 29 anni è una ragazza che vive in Brasile. E nulla, a quanto dice, ha a che fare con l'Italia. E’ lei la persona che, sui social, in tanti hanno associato a Denise Pipitone. La foto dei suoi profili era stata accomunata alla bimba scomparsa il 1 settembre 2004 a Mazara del Vallo (Trapani), tanto che diverse sono state le segnalazioni arrivate anche a Giacomo Frazzitta, avvocato della mamma di Denise.

“Chi l’ha visto” l’ha intercettata ed è lei stessa a smentire ciò che sul web era diventato virale: non ecuadoriana e non è la bimba siciliana. «Sono stata qui in Brasile e non mi sono mai allontanata, per nessun motivo», dice Maria Grazia in tv. Quella che l’associa a Denise, dunque «è una notizia falsa», «Non sono mai stata in Italia - aggiunge la ragazza - Sì, c’è una leggera somiglianza ma non sono io».

Nel corso della puntata è stato anche smentito un dettaglio emerso dalla lettera anonima arrivata sia all'avvocato Frazzitta sia alla stessa trasmissione tv e che parlava di una macchina. L'auto non è quella blu abbandonata in via Rieti, a Mazara, dove lavorava il testimone Battista Della Chiave. Un telespettatore ha mandato i risultati di una ricerca fatta sul web dalla quale emerge che l'auto, il 30 luglio 2016, non si trovava ferma in quel luogo. Segno, dunque, di come sia stata lasciata lì anni dopo la scomparsa di Denise.

Nel corso della puntata sono stati ricostruiti i movimenti di Anna Corona (ex moglie del padre naturale di Denise, Pietro Pulizzi) quel primo settembre. Lei lavora in un hotel e nel foglio degli ingressi e delle uscite le grafie degli orari di entrata e di uscita di Anna sembrano diverse. L’orario di uscita, infatti, sarebbe stato scritto da una sua collega.

