Denis Dosio, la star di Tik Tok risponde a Er Faina: «Ma quali scuole chiuse! Sono un diritto della Costituzione»

Scuole chiuse e discoteche aperte? Torna a infuriare la polemica (anche) tra gli influencer. Dopo che qualche giorno fa sui social era diventato virale un video in cui Er Faina, volto noto del web, si scagliava contro la scelta del governo di chiudere le discoteche criticando la prossima riapertura delle scuole, oggi è arrivata la risposta di un personaggio "insospettabile", la giovanissima star di Tik Tok, Denis Dosio.

Per la sua risposta al video di Damiano Er Fainapic.twitter.com/mKmCNykPoO — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) August 21, 2020

In un video sul popolare social (su cui è seguito da oltre un milione e mezzo di followers) Dosio attacca: «Secondo Er Faina lo Stato a settembre non si sarebbe dovuto permettere di aprire le scuole (visto che chiudeva le discoteche, ndr). Come se ci fosse un collegamento che ancora non conosco tra un posto in cui la gente va per ubriacarsi e un posto dove la gente va per crearsi un futuro e che rientra anche tra i diritti della costituzione. Io questo collegamento non lo vedo e non ti permetto di parlare a nome mio, a te che ti sei proclamato rappresentante dei giovani». Il video ha fatto immediatamente il pieno di like e ha scatenato una pioggia di commenti di sostegno al 19enne, celebre anche per la sua ospitata a Pomeriggio Cinque.

