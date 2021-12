Demetrio Volcic è morto: lo storico giornalista Rai aveva 90 anni, fu corrispondente da Vienna e Mosca

Addio a Demetrio Volcic: è morto infatti oggi a Gorizia lo storico giornalista Rai, celebre come corrispondente estero da Praga, Vienna, Bonn e Mosca. Era nato a Lubiana, aveva 90 anni. Dagli schermi della tv raccontò agli italiani quel mondo oltre la Cortina di ferro grazie alle sue corrispondenze.

Dipendente Rai dal 1956, diviene inviato speciale da Trieste nel 1964, passando solo nel 1968 a corrispondente dall'estero, incarico che lo ha portato fuori dall'Italia fino al 1993. Dopo aver ricoperto il ruolo di inviato in Unione Sovietica passa alla direzione del TG1 dal 1993 al 1994. Nel 1995 è stato coordinatore della redazione giornalistica delle radio CNR. Nel 1994 è stato docente dei corsi di Dottrine politiche e Politica internazionale presso l'università di Trieste Nel 2006 gli è stata conferita la laurea magistrale honoris causa in Relazioni Pubbliche dall'università di Udine. Nel 1996 ha lasciato la carriera giornalistica per la carriera accademica e politica.

Negli ultimi sei mesi le condizioni di salute di Volcic erano peggiorate. Ai problemi alla schiena che lo affliggevano da tempo, si erano aggiunti altre patologie. Storico corrispondente della Rai da Mosca, Volcic era nato a Lubiana da padre triestino e madre goriziana. La famiglia si era trasferita in Slovenia durante il fascismo, per poi rientrare in Italia alcuni anni più tardi. Uomo «di confine», dunque, Volcic aveva vissuto in varie città, tra cui Vienna e Parigi. Volcic fu anche direttore del Tg1, senatore venti anni fa circa eletto con il centrosinistra ed europarlamentare. Scrittore, aveva pubblicato numerosi libri di successo, l'ultimo dei quali uscito nel 2021, una sorta di collage di quanto aveva scritto in precedenza con capitoli inediti: è il primo e unico libro scritto in sloveno. Volcic lascia la moglie e un figlio, che vive a Mosca.

Ricordo triste. Ero un giovane studente, curioso di quel che succedeva a Mosca con la Perestrojka. Lo incontrai lì nei giorni in cui non si capiva ancora. Mi fece visitare i primi mercatini di jeans e dollari. Fu molto più utile di tanti discorsi ufficiali. Addio #DemetrioVolcic — Enrico Letta (@EnricoLetta) December 5, 2021

