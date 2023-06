Sabato 10 Giugno 2023, 06:47 - Ultimo aggiornamento: 06:50

Quando aveva rivelato al mondo di voler creare uno Stato tutto suo, un sultanato indipendente all'interno degli Stati Uniti, nessuno ci aveva creduto. «Voglio farla semplice» aveva detto Randy Williams, un dj molto noto nell'underground di San Diego, in California, e Sultano della Repubblica di Slowjamastan. «Ho visitato tutti i Paesi, quindi ho deciso di crearne uno tutto mio». Williams ha passato la vita a visitare tutti gli Stati del mondo, poi, due anni fa, quando alla sua lista mancava solo un solo Stato riconosciuto dalle Nazioni Unite, ha deciso di comprare per 19.000 dollari 50.000 metri quadrati nel deserto della California, chiamando il suo Stato con il nome del suo show radiofonico, in onore dello slow jam, un genere musicale che mescola soul e R&B. Slowjamastan ha circa 500 cittadini, emette passaporti, ha un consolato a San Diego, una moneta, ma soprattutto ha promulgato diverse leggi bizzare.

DIVIETI BIZZARRI

Nello Stato è vietato indossare Crocs, rappare, mettere i piedi sul cruscotto della macchina. Chiaramente è uno Stato non riconosciuto a due ore e mezza di auto da San Diego dove ci si arriva lasciando la Route 78, e si capisce di entrarci da un cartello verde e da una piazza, un ufficio presidenziale, tutto in mezzo a un deserto. Di recente Williams ha visitato il 193° paese riconosciuto dall'Onu, il Turkmenistan, e adesso vorrebbe che il suo diventasse il 194°. «Questa è una delle ragioni per le quali ho creato lo Slowjamastan», ha detto in una intervista a Cnn. Il suo Stato si ispira ad altre decine di micronazioni non riconosciute sparse per il mondo, tra cui la Repubblica di Molossia, in Nevada: tra le stranezze dello Stato il denaro è garantito da biscotti al cioccolato invece che dalle riserve d'oro. Inoltre, come altri microstati, lo Slowjamastan è una dittatura: «Per la maggior parte del tempo siamo una dittatura anche se occasionalmente faremo cerimonie speciali di voto e referendum. Di recente, ho permesso ai cittadini di votare su quale dovrebbe essere il nostro frutto nazionale, lo sport e persino il nome del nostro animale nazionale (ha vinto il procione, ndr.)», ha detto Williams che nelle occasioni ufficiali indossa un'uniforme verde chiaro, che lo rende molto simile al dittatore del film di Sacha Baron Cohen.

PROGETTI FUTURI

Tra i progetti che vorrebbe realizzare ci sono un corso d'acqua simile a quelli dei parchi acquatici, un allevamento di armadilli, un Mongolian barbecue, e una statua gigante del «Grande Leader, ovvero io». Adesso Williams sta cercando di creare relazioni diplomatiche con altri Stati e sostiene di avere sul suo passaporto i timbri degli ingressi in 16 Stati, tra cui Sudafrica, Nuova Zelanda e Stati Uniti. Sostiene inoltre che Slowjamastan abbia tutte le caratteristiche per essere uno stato indipendente secondo la Convenzione di Montevideo e che a breve cercherà di fare la secessione dagli Stati Uniti. «Ho scritto diverse mail e messaggi sui social media a Biden». Per ora non ha ricevuto alcuna risposta.Ang. Pau.