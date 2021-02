Dayane Mello: «Ho frequentato la ex di Johnny Depp, io e lei...». La rivelazione al Gf Vip

Dayane Mello, la rivelazione che non ti aspetti al Gf Vip: «Ho frequentato la ex di Johnny Depp, io e lei...». La modella e showgirl ha lasciato i suoi compagni nella Casa a bocca aperta, rivelando di aver frequentato la star di Hollywood Amber Heard, ex moglie di Johnny Depp dal 2014 al 2017

Grande Fratello Vip, Dayane Mello e la frase su Alfonso Signorini che ha lasciato tutti di stucco

Gf Vip, il dramma del fratello di Dayane Mello: ecco cosa è successo quella notte

La rivelazione

«Siamo uscite insieme a New York, io e lei». Dayane Mello, già finalista del Gf Vip, ha confidato agli altri vip nella Casa del Grande Fratello di essere uscita con Amber Heard e di aver conosciuto la star di Hollywood grazie ad alcuni impegni nel mondo della moda. Tanto è bastato per far scatenare i fan sui social.

Dayane Mello pegou a Amber Heard??????? eu to passada to chocada essa brasileira representa — Faora (@BertinelliHel) February 10, 2021

