Victoria e David Beckham, 23 anni di matrimonio (oltre ogni gossip): «Dicevano che non sarebbe durata»

Posh e Becks, gli inglesi (quasi) più famosi della regina Elisabetta sono ancora qui. David Beckham, ex asso del calcio britannico, imprenditore, testimonial di successo, e Victoria Adams, ex Spice Girls oggi stilista ed esperta di stile, festeggiano 23 anni di matrimonio, da quel ricevimento eccentrico al castello di Luttrellstown in Irlanda, con tanto di cilindro e abiti coordinati. E si scambiano gli auguri social.

Victoria e David, 23 anni da loro Sì

I Beckham sono sicuramente tra le coppie più longevee dello star system. Una coppia nata quando lei era ancora una Spice Girl e lui uno dei calciatorti piu' promettenti dell'epoca che nessun gossip di bassa lega è mai riuscita a scalfire. 23 anni fa il loro Yes I do e oggi i due (su cui nessuno aveva mai puntato) sono ancora piu' affiatati che mai. Dal loro amore sono nati 4 figli: Brooklyn (che da poco si è sposato con Nicola Peltz), Romeo, Cruz e la piccola Harper (l'unica femmina).

Victoria e David Beckham, le dediche social

Sono sicuramente i piu' invidiati di Hollywood e non solo, sono belli, ricchi e innamorati. E oggi la dedica che Victoria fa al suo David ne è una conferma. «Dicono che lui non è divertente, dicono che io non sorrido mai, dicevano che non sarebbe durata. Oggi invece sono 23 anni che siamo sposati. David tu sei il mio tutto. Ti amo tantissimo».

Lui dal canto suo replica agli auguri con una storia Instagram in posta uno scatto di lui e la moglie di 23 anni fa. giovanissimi, bellissimi e felicissimi. Allora e oggi.