Dario Fabbri, l'esperto di geopolitica di La7 non è laureato: scoppia la polemica

La questione dell'assenza di una laurea in capo a Dario Fabbri, l'esperto di geopolitica noto la grande pubblico per la presenza negli speciali del Tg di La7 sulla guerra in Ucraina, è stata sollevata per la prima volta già settimne fa dall'economista Riccardo Puglisi, che sui social fatto sapere di aver chiesto alla Luiss se il direttore di Domino è laurato in Scienze politiche, scatenando curiosità e reazioni, tra sostenitori e commenti più critici.

La risposta, però è arrivata direttamente da Fabbri, che in un'intervista a Dissipatio ha anticipato le dicerie spiegando: «Ho studiato scienze politiche alla Luiss (vecchio ordinamento), ma ho abbandonato all’ultimo anno per concentrarmi soltanto sulla geopolitica, sulla struttura degli eventi anziché sulla sovrastruttura, e sulla storia degli altri popoli, dimensione essenziale di ogni ragionamento, che non trovai nel percorso universitario».

Fabbri ha poi raccontato del proprio percorso di autodidatta: «Nei primi anni Duemila tale approccio incrociato era più o meno ignoto e ho preferito approfondirlo autonomamente, da orgoglioso autodidatta.