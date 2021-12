Daniele Giovanardi, ex primario del pronto soccorso di Modena, è stato sospeso dall'ordine dei medici. Come riporta la Gazzetta di Modena, il dottore non si sarebbe sottoposto al vaccino contro il Covid, obbligatorio per le professioni sanitarie. Daniele Giovanardi, fratello dell'ex senatore Carlo Giovanardi, in una intervista al giornale online “La Pressa” ha specificato di aver fatto avere all'Ausl di Modena la documentazione, certificati medici, che lo esenterebbe dalla vaccinazione.