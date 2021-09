Daniele Del Giudice è morto, lo scrittore aveva 72 anni

Giovedì 2 Settembre 2021, 09:13 - Ultimo aggiornamento: 09:23

Questa notte è morto Daniele Del Giudice, scrittore, critico e giornalista. Aveva 72 anni ed era gravemente malato da tempo. Scoperto da Italo Calvino, sabato avrebbe dovuto ricevere il premio Campiello per la sua carriera, ma non sarebbe andato a causa delle sue condizioni. L'esordio nella letteratura nel 1983 con "Lo stadio di Wimbledon", nello stesso anno aveva ricevuto il premio Viareggio Opera Prima. Due anni dopo il Premio Letterario Giovanni Comisso, poi il Premio Bergamo nel 1986 e il Bagutta nel 1995. Nel 2002 aveva ricevuto il Premio Feltrinelli dall'Accademia dei Lincei per l'opera narrativa. Tra le opere principali "Atlante occidentale" (1985), sul rapporto tra il fisico Pietro Brahe e lo scrittore Ira Epstein.