De Rossi, gli auguri social alla figlia Gaia che compie 18 anni: Lei risponde: «Ti amo papi»

Gaia De Rossi, primogenita dell'ex capitano della Roma Daniele De Rossi, ha compiuto oggi 18 anni ed è diventata maggiorenne. L'attuale allenatore della Spal ha scritto una lunga dedica di auguri per la figlia su Instagram, che ha commosso i fan.

«Io e te ridiamo insieme Gaietta mia - scrive l'ex giallorosso nel post - Tanto. Questa mi sembra la cosa più importante tra le mille idiozie che scrivo e poi cancello per fare un post decente su Instagram. Oggi compi 18 anni e sai distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato, sai ridere e sai piangere, i tuoi fratelli ti amano e i tuoi amici anche. E soprattutto hai inventato lo stretching per gli occhi che ci farà diventare miliardari. Auguri amore mio. Non vedo l’ora di scoprire cosa diventerai da grande, perché so già che mi piacerà molto».

Tra i commenti è spunta la risposta scherzosa della ragazza «Ti amo tanto papi, passeranno anni ma lo stretching all’occhio rimarrà per sempre», in riferimento al terzo scatto incluso nel post, dove la giovane si cimenta nella buffa pratica di tendere una palpebra verso l'alto con l'aiuto di una mensola.

Chi è Gaia De Rossi

Gaia De Rossi è nata il 16 luglio del 2005 ed è figlia di Daniele De Rossi e Tamara Pisnoli, prima moglie dell'ex calciatore, che all'epoca non aveva ancora compiuto 22 anni. A seguito della nascita della primogenita, il centrocampista aveva deciso di indossare per tutto il resto della sua carriera la casacca numero 16, proprio in onore della figlia. Nel 2009 De Rossi e Tamara Pisnoli hanno divorziato. Due anni dopo, nel 2011, l'allora vice capitano della Roma si è legato sentimentalmente a Sarah Felberbaum, poi sposata nel 2015.

Da lei ha avuto altri due figli: Olivia Rose (2014) e Noah (2016).