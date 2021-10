Daniela Martani denuncia sui social: «Mi hanno fatto scendere dal treno perché il Green pass era scaduto»

Sabato 23 Ottobre 2021, 08:44 - Ultimo aggiornamento: 09:41

Daniela Martani torna a far discutere. Nota per le sue posizioni No vax e no mask, l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi è stata fatta scendere dal Frecciarossa Milano-Roma perché il Green pass le era scaduto da 4 ore. Il suo reportage social fa scoppiare la polemica.

Comunque #trenitalia mi ha fatto scendere dal freccia rossa, ultimo treno della giornata per tornare a Roma da Milano, perché mi era scaduto il #greenpass da 4 ore (non me ne ero accorta) lasciandomi a Bologna da sola di notte. Questo perché lo fanno per il nostro bene.

Vergogna pic.twitter.com/sM6RJqF2Nx — daniela martani (@danielamartani) October 21, 2021

Martani ha raccontato, con un video pubblicato su Instagram e Twitter, quanto le è accaduto nella serata di giovedì 21 ottobre. L’ex naufraga de L’Isola dei Famosi aveva effettuato il tampone per estendere la validità del Green pass, ma si è trovata scoperta al momento di rientrare nella Capitale. Un disguido di quattro ore sul quale i controllori non ammesso deroghe lasciando la vulcanica influencer, di recente protagonista di Stars in the Star, a Bologna in tarda serata.

«Mi stanno facendo scendere perché il pass è scaduto alle 16, da quattro ore. L’ultimo treno è alle 20 e mi lasciano a Bologna di notte e senza un posto dove andare a dormire. Per me il Green pass è valido 48 ore e quindi se lo faccio il 16 vale fino al 18 ottobre», ha riferito Daniela Martani.

La risposta del controllore, però la gela: «Quattro ore, non sono i minuti contati e lo sapeva prima di partire».