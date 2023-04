Daniela Goggi canta in tv con la sorella Loretta. Quando raccontò: «La aiutai a uscire dalla depressione»

Un quartetto, che ha visto protagoniste le sorelle Paola e Chiara e le sorelle Loretta e Daniela Goggi, è andato in scena durante la quarta puntata di Benedetta Primavera, show in onda in prima serata su Rai 1 condotto da Loretta Goggi.

Daniela e la sorella Loretta

Paola e Chiara hanno cantato con Daniela e Loretta Goggi sulle note di Vamos a Bailar, scatenando la reazione entusiasta del pubblico. Daniela Goggi, sorella minore di Loretta, è la terza di tre figlie. Negli anni 70 è diventata una showgirl di grande successo. È stata accolta nella casa discografica di Edoardo Vianello, poi ha avuto modo di poter lavorare con Franco Califano e Renzo Arbore pubblicando i suoi primi singoli. Ha conquistato ben 4 dischi d’oro e ha ottenuto anche diversi premi a livello internazionale.

Ha assunto anche qualche ruolo come attrice per film andati in onda sui principali canali Rai ed è stata anche la testimonial del Brand di chewing gum Big Babol. Ad ogni modo, ha avuto la possibilità di lavorare in diverse occasioni con la sorella Loretta e proprio nel 2019 insieme hanno preso parte con un cortometraggio sul tema dell’alzheimer.

La depressione di Loretta

Per quanto riguarda la sua vita privata sappiamo che è stata sposata con il conte Pierfrancesco Vannutelli Dal 1987 i due nel 1988 sono diventati genitori di Maria Costanza che in alcune rare occasioni è apparsa in TV insieme alla madre. Ad un certo punto, poi Daniela però sembra si sia allontanata dal mondo dello spettacolo così come ha raccontato la stessa. Il motivo sembra essere uno ovvero voler dedicarsi anima e corpo alla sua famiglia. E’ stata molto vicina alla sorella in un momento ben specifico, ovvero quando Loretta ha perso il marito ed è caduta in una forte depressione. Pare che Loretta non volesse più mangiare, ne camminare e aveva perso la gioia di vivere. Sua sorella Daniela la coinvolse nelle commissioni di tutti i giorni e piano piano l’avrebbe aiutata ad uscire da questo brutto momento.