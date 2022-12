Daniela Giordano, morta ex Miss Italia siciliana: aveva 74 anni. Recitò anche con Nino Manfredi

È morta a Palermo, dopo una breve malattia, l’attrice Daniela Giordano: nel 1966, a 19 anni, venne eletta miss Italia. Fu quella una porta d’ingresso nel mondo del cinema. Dall’esordio nel 1967 con Franco Franchi e Ciccio Ingrassia come la bella Rosina in «I barbieri di Sicilia» è stata chiamata a recitare in oltre 50 film soprattutto negli anni Settanta. Ha interpretato vari ruoli in film western, storici e nelle commedie all’italiana tra cui «Vedo nudo» con Nino Manfredi e la regia di Dino Risi.

Lando Buzzanca morto, la compagna Francesca della Valle: «Non mi fermo: la verità verrà fuori»

Le ceneri disperse in mare

Carattere fermo e deciso, ha sempre mantenuto una grande riservatezza sulla sua vita privata. oltre 30 anni fa aveva sposato Emilio Latini, fotografo soprattutto di star e personaggi cinematografici. Daniela Giordano sarà cremata. Ha voluto che le sue ceneri fossero disperse nel mare di Mondello dove viveva e dove venne per la prima volta scelta come miss Palermo nello storico locale della «Sirenetta». Daniela Giordano aveva 74 anni.