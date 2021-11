Damiano dei Maneskin e Belen Rodriguez stanno insieme? Lui si arrabbia e risponde sui social

No, Damiano dei Maneskin e Belen Rodriguez non stanno insieme e non si frequentano. O almeno questa è la versione del leader del gruppo che ha conquistato l'Italia e ora anche gli Stati Uniti. L'indiscrezione nata dal web da una influencer nota per i suoi gossip sui vip del mondo dello spettacolo era diventata virale in poche ore sui social ma dopo le smentite da parte dell'entourage della band, è arrivata anche quella personalissima di Damiano: «Sto leggendo un sacco di str...», ha scritto in una storia sul suo profilo Instagram. Il riferimento sembra chiaro ed è al suo presunto flirt con la showgirl argentina.

Damiano dei Maneskin e la fidanzata Giorgia

Il leader dei Maneskin è stato costretto a intervenire pubblicamente dopo che le voci si erano fatte insistenti. Una stranezza che avrebbe evitato volentieri, visto che lui sulla sua vita privata è piuttosto riservato: solo poco tempo fa è stata resa pubblica la sua love story con la modella e influencer Giorgia Soleri, che proprio nei giorni scorsi dopo un lungo periodo all'estero dei Maneskin ha accompagnato la compagna a un convegno sulla vulvodinia, una malattia ginecologica di cui soffre Giorgia.

Belen e la crisi con Antonino Albanese

Belen, dal canto suo, starebbe attraversando un periodo di crisi con il compagno Antonino Albanese (dalla cui relazione è nato una bambina). L'hair stylist è stato anche vittima di un incidente in auto che l'ha costretto al ricovero in ospedale.