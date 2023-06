Cynthia Weil, morta la paroliera vincitrice Grammy e autrice di successi come «Walking in the Rain»: aveva 82 anni

Morta la leggendaria paroliera della musica americana. Il suo nome? Cynthia Weil, vincitrice Grammy, che in collaborazione con il marito Barry Mann ha contribuito a scrivere alcuni dei più grandi successi nella storia del pop americano, come «You've Lost That Lovin' Feeling», «On Broadway» e «Walking in the Rain»: la musicista statunitense è morta giovedì 1 giugno all'età di 82 anni nella sua casa di Beverly Hills, in California, come ha annunciato la figlia Jenn Mann.

Cynthia Weil e Barry Mann, sposati nel 1961, sono stati due dei parolieri di maggior successo della musica pop, parte di uno straordinario gruppo reclutato dagli impresari Don Kirshner e Al Nevins, con sede nel quartiere Brill Building di Manhattan, una vera e propria fabbrica di canzoni che hanno scalato le classifiche dagli anni '60.

Weil e Mann hanno collaborato in modo determinante con il produttore Phil Spector per la realizzazione di canzoni per le Ronettes («Walking in the Rain») e le Crystals («Hès Sure the Boy I Love») e altri artisti, oltre a creare successi per tanti artisti, da Dolly Parton agli Hanson, Dom DeLuise, Eydie Gorme, Deniece Williams, The Animals, Conway Twitty, Marianne Faithfull, The Monkees e Sérgio Mendes. «Somewhere Out There», una collaborazione con James Horner per la colonna sonora del film di animazione «Fievel sbarca in America» (1986), ha vinto i Grammy nel 1987 per la migliore canzone e la migliore canzone per un film o per la televisione, ed è stata nominata per l'Oscar e il Golden Globe.

«Don't Know Much», un duetto Linda Ronstadt-Aaron Neville che hanno contribuito a scrivere, è stato un successo da top 5 che ha vinto un Grammy per la migliore performance pop nel 1990.

La loro canzone più famosa è stata «Yoùve Lost That Lovin' Feeling», un inno di «blue-eyed soul» prodotto da Phil Spector e interpretato dai Righteous Brothers. «Yoùve Lost That Lovin' Feeling» raggiunse la vetta delle classifiche nel 1965 e fu coverizzata da numerosi altri artisti. Weil e Mann sono stati inseriti nella Songwriters Hall of Fame nel 1987 e nella Rock & Roll Hall of Fame nel 2010.