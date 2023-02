Cuccarini cade sul palco di Sanremo (colpa dei tacchi) durante le prove: «Ho fatto un volo»

Lorella Cuccarini è caduta sul palco del Teatro Ariston di Sanremo durante la prova del duetto che la vedrà protagonista questa sera al fianco del giovane Olly sulle note di "La notte vola".

A fare un volo a faccia avanti, mentre ballava su tacchi vertiginosi, è stata la conduttrice ballerina. Da grande professionista, Lorella si è subito rialzata e ha portato a termine la prova.

«Ragazzi, ho fatto un volo…», il commento prima di lasciare il palco.

La reazione dopo il comportamento di Blanco

C'è stata un'altra caduta sul palco dell'Ariston: ed è stata quella di Blanco. Il cantante, mentre distruggeva le rose che componevano la coreografia, è anche caduto. Ora, dopo il suo comportamento, una scuola della provincia di Salerno, a Mercato San Severino, altri fiori sono stati, invece, piantati. «Un gesto di gentilezza», lo hanno definito, per «rispondere al gesto di stizza del cantante, diseducativo e fuori luogo e per riportare sui giusti binari i messaggi che dobbiamo inviare ai ragazzi, ai più giovani: il rispetto per la persona passa anche per il rispetto dei fiori». E così, stamattina, sindaco in testa ha piantato nelle aiuole della scuola elementare 'Emilio Coppolà, con i bimbi delle classi V, diverse piante di ciclamini.