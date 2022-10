Scoperto il primo e unico documento (inedito) ufficiale che attesta, con fior di dettagli, l’arrivo di Cristoforo Colombo sulle coste del Portogallo dopo l’impresa del primo viaggio che lo ha condotto alla scoperta dell’America. Nell’anniversario tradizionale della scoperta del continente d'oltreoceano da parte di Colombo ecco che i riflettori spagnoli si riaccendono sul grande navigatore italiano. La notizia, che sta rimbalzando sulla stampa iberica, è stata illustrata dallo stesso Ministerio de Cultura y Deporte del governo spagnolo, ripresa dal National Geographic Historia.

Cristoforo Colombo, scoperto il primo (e unico) documento sul viaggio di ritorno dall'America

Il documento, scritto in portoghese antico con lettere gotiche portoghesi, è stato vergato da Juan II, ossia Giovanni II re del Portogallo che informa direttamente il re cattolico Ferdinando d’Aragona, che in quel momento si trovava a Barcellona con la moglie, la regina Isabella, dell’arrivo dell’ammiraglio italiano al porto di Lisbona. È datato al 3 maggio 1493 (due mesi dopo l’effettivo approdo) e per gli studiosi si tratta della prima e unica testimonianza fino ad oggi nota del ritorno di Cristoforo Colombo dopo il suo primo viaggio nel Nuovo Mondo.

E' riaffiorato tra le carte custodite nell’Archivio Storico della Nobiltà di Toledo. «Il vostro ammiraglio delle Indie è arrivato qui con la fortuna del mare al nostro porto dalla nostra città di Lisbona, che siamo stati molto felici di vedere e ha inviato bene le prelibatezze...», scrive Giovanni II per informare nel dettaglio il re d’Aragona che chiama nella lettera «Principe re di Castiglia, Aragona, Siviglia e Granada», del ritorno del suo ammiraglio. La lettera, unica (non ne esiste altra copia), in perfetto stato di conservazione, era stata rinvenuta nel 2019, ma fino ad oggi era passato inosservato perché non inventariato.

L'ARCHIVIO DI FAMIGLIA

Perché una simile lettera è finita a Toledo? La ricostruzione del passaggio di collezione in collezione è complessa. Secondo la nota del ministero spagnolo, «il documento è stato recentemente ritrovato tra le carte della famiglia Maldonado, futuri conti di Villagonzalo, più precisamente tra i documenti personali di Rodrigo Arias Maldonado (1456-1517), che probabilmente lo custodiva come membro del Regio Consiglio di Castiglia. Data l’inesistenza, all’epoca, di un archivio destinato a raccogliere la documentazione che oggi considereremmo pubblica, questo è il motivo principale per cui un documento di tale spessore è rimasto inedito, custodito in un archivio di famiglia».

IL COLD CASE: PERCHE' LISBONA?

Il ritrovamento di questa lettera comunque riaccende un caso storico: perché Colombo è sbarcato a Lisbona al suo ritorno e non altrove? Una prima interpretazione è legata a scelte dettate dalle emergenze del momento, ossia una tempesta. L’arrivo di Cristoforo Colombo in Portogallo (tra 3 e 4 marzo 1493) venne, forse, segnato da una tempesta «che separò la nave da lui comandata, “La Niña”, da quella del suo compagno Martín Alonso Pinzón, che era incaricato di guidare “La Niña”. Quest’ultimo era arrivato a Bayonne pochi giorni prima dell’arrivo di Colombo a Lisbona e aveva informato i monarchi cattolici spagnoli, che in quel momento si trovavano a Barcellona, dell’esistenza di una terra solida oltre l’ignoto Oceano Atlantico», raccontano dal Ministero. La svolta della scoperta della lettera sta tutta nel fatto che fino ad oggi «nessuna prova di questa notizia era conservata, quindi la lettera di Giovanni II rinvenuta sarebbe la prima testimonianza del felice ritorno di Colombo dopo il suo primo viaggio».

L'ENIGMA

C’è dell’altro. Il tono della missiva del re portoghese è quasi di irritazione personale. «Forse gli sembrava provocatorio che la prima tappa di Colombo nel suo viaggio di ritorno fosse proprio Lisbona e la sede della sua corte». Che nella scelta di Colombo di approdare sulle coste portoghesi fosse dettata invece da una rivalsa nei confronti di quel re che non aveva voluto sostenerlo nell’impresa?