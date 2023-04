Cristina Scuccia ha una fidanzata? Il possibile coming-out all'Isola dei Famosi

Da suora a cantante per poi diventare la nuova protagonista dell'Isola dei famosi. Conosciuta come Suor Cristina, oggi il suo nome è semplicemente Cristina Scuccia. L'abbandono della vita spirituale da parte della donna ha creato non poche polemiche da parte del pubblico. Ad oggi, i telespettatori puntano ancora il dito contro Scuccia dopo il suo esordio, con tanto di lancio dall'elicottero, nella trasmissione condotta da Ilary Blasi.

Possibile coming out in vista?

Possibile svoltanella vita sentimentale dell'ex suora. La 34enne si ritiene ufficalmente single, ma in realtà avrebbe una relazione. La vera sorpresa è che non si tratterebbe di un partner ma di una fidanzata. Proprio in occasione della sua partecipazione all'Isola dei Famosi, è atteso il coming out.

«Circola, tra TikTok e Twitter, un reel che vede protagonista Cristina Scuccia, la ex suora vincitrice di The Voice. Nel video possiamo vedere la nostra scagliare languide occhiate all'indirizzo di un'altra signorina spiaggiata con lei in Honduras, tale Claudia Motta», scrive la giornalista Grazia Sambruna per il sito MowMag. Ma le occhiate sarebbero solo l'antipasto delle vicende che vedranno protagonista la ex suora in Honduras. «Stando a quanto ci riferisce una gola profonda - si legge infatti sul sito - ci potrebbe essere aria di coming out sotto le palme della trasmissione».

lL'ex suor Cristina avrebbe già una compagna a Madrid, la capitale spagnola in cui ha ricominciato la sua vita da laica dopo la rinuncia ai voti. «Il fatto che le piacciano le donne è una cosa che nell'ambiente si sa da anni oramai», si legge ancora. In passato Scuccia veva detto: «Per ora non sto considerando questo aspetto per niente. Per accogliere qualcuno devi essere ben centrato. Poi l’amore è imprevedibile: non sai mai dove si nasconde»



Cosa è successo in trasmissione

Fin dall'uscita del suo singolo «La felicità è una direzione», accompagnato da un video giudicato troppo sexy, per la suora non c'è pace. E' trascorso pochissimo tempo dal suo tuffo dall'elicottero fino all'acqua dell'Honduras e l'arrivo fra i naufraghi dell'Isola dei Famosi, ed ecco la tempesta di polemiche. Come le critiche per aver pronunciato una presunta bestemmia.

Ma sarà vero? Cristina Scuccia al momento in cui si è trovata molto vicina all'elicottero e al vento che sollevava ha esclamato: «O mio Dio». Potrebbe essere considerata una trasgressione del secondo comandamento della Chiesa cristiana «Non nominare il nome di Dio invano» ma non è etichettabile come una bestemmia.



Mentre gli utenti discutono sui social con toni accesi, tra chi difende Cristina e chi l'attacca, suor Anna Alfieri, Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana, sottolinea: «Dalle canzoni sensuali fino a L’Isola dei Famosi, mi sembrano delle scelte che rappresentano una inversione a U rispetto a quelle precedenti. Noi siamo il risultato di certe decisioni, non possiamo azzerare il passato. Se avessi potuto parlarle e consigliarla le avrei detto di prendersi il tempo per rielaborare le scelte fatte, i propri obiettivi, la direzione da seguire. Ho provato una sorta di dispiacere per il cammino intrapreso dopo l’uscita dalla vocazione e che mi pare vada a sciupare tutto un passato».