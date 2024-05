Venerdì 24 Maggio 2024, 06:00

Tra poco più di un mese, esattamente il 6 luglio prossimo, compirà 60 anni. Ma Cristina D’Avena è un’eterna bambina, capace di connettersi magicamente con i bambini interiori di quanti - e sono tanti - sono cresciuti con le sigle dei cartoni animati rese celebri dalla cantante bolognese, che del genere è una vera e propria regina. Nei tanti sondaggi sui social per incoronare le più amate, gli appassionati si scatenano: da quella di Occhi di gatto a quella di Nadia - Il mistero della pietra azzurra, da quella di Pollon a quella di Sailor Moon, passando per Jem, Kiss Me Licia, Vola Mio Mini Pony, One Piece, Ti voglio bene Denver, i Puffi. È semplicemente impossibile stilare una classifica. Stasera Cristina D’Avena riporterà le lancette del tempo indietro di quarant’anni, ospite di una serata di Eur Social Park tutta dedicata agli Anni ‘80. Le porte del locale all’aperto ospitato dal Parco del Ninfeo apriranno alle ore 19, la cantante si esibirà a partire dalle ore 22.30 (i biglietti sono disponibili sul sito Dice.fm al prezzo di 20 euro: l’ingresso sarà gratis per i bambini fino a 5 anni, mentre per i bambini fino a 12 anni il costo del biglietto sarà di 13,80 euro).

Senta, ma questi Anni ’80 sono più croce o più delizia per lei?

«E me lo chiede pure? Ovviamente più delizia (ride). Guardi il calendario del mio tour… (è fittissimo: a Roma tornerà l’11 luglio, al centro commerciale Porta di Roma, ndr)».

Come mai quel decennio non passa mai di moda?

«Perché è stato un decennio incredibile per tutto. Non solo la musica: la tv, il cinema. In quegli anni sono usciti dischi, film, serie che hanno segnato per sempre la cultura pop. Lo dimostra il fatto che quando a una festa ci si vuole divertire si mettono le hit degli anni ’80. Al massimo qualcosa degli anni ’90».

Quello che si è prodotto dopo era destinato a scadere?

«Sicuramente non è stato capace di rimanere così impresso come è avvenuto per gli anni ’80».

La sigla più cantata durante i suoi show qual è?

«Quella di Occhi di gatto: la cantano anche i pali della luce (ride). E poi Kiss Me Licia, Sailor Moon. Ultimamente mi chiedono tantissimo anche quella di Holly e Benji».

Sotto ai palchi dei suoi concerti chi c’è?

«Anche tanti ragazzini, che hanno riscoperto cartoni cult di cui io cantai le sigle, come lo stesso Holly e Benji o Doraemon».

E invece la sigla più amata da Cristina qual è?

«Quella di Kiss Me Licia, perché io sono stata la Licia in carne ed ossa. E me la porto ancora dentro».

Pasquale Finicelli, che nell’iconica serie “Love Me Licia” (andata in onda per la prima volta nell’autunno del 1986 su Italia 1) interpretava Mirko, con il quale lei ebbe un flirt, in una recente intervista ha raccontato di aver mollato la serie per altri progetti e di aver perso tutto. Lo ha più sentito?

«Poco, purtroppo. So che fa l’autista. Siamo entrambi impegnati. Di quell’esperienza conservo ricordi meravigliosi. Di tanto in tanto ci scambiamo dei messaggi. L’anno prossimo partiranno i festeggiamenti del quarantennale: mi piacerebbe l’idea di una reunion del cast, ma è presto per parlarne».

Cosa bolle in pentola con Rocco Siffredi, dopo l’incontro testimoniato da una foto insieme condivisa su Instagram con una didascalia - “Presto grandi novità” - che non lasciava presagire nulla di buono?

«Ci siamo divertiti a provocare un po’ (ride)».

E basta?

«Abbiamo parlato a lungo. Siamo due persone estremamente intelligenti. Sappiamo benissimo cosa si può e cosa non si può fare insieme. Per il momento era solo un gioco».

Per il momento?

«Non è detto che in futuro le nostre carriere non possano incontrarsi (ride)».

Scusi, ma cosa s’è messa in testa?

«Ci possono essere tante sorprese. Ma se pensa a un video, la fermo subito (ride). Non fa per me. A chi me lo ha chiesto dopo quella foto spiritosa ho risposto: “Lasciate perdere”».

Dopo che si è fatta avanti per condurre Sanremo per caso è successo qualcosa?

«Carlo Conti è un mio carissimo amico. Magari ci viene in mente qualcosa, chissà. Mi piacerebbe tornare, dopo l’ospitata del 2017, quando mi chiamò a cantare Il valzer del moscerino, Occhi di gatto e Noi Puffi siam così».

Andrebbe al Festival in gara?

«Non lo so. Dovrei pensarci. Mi piacerebbe festeggiare lì, davanti a tutta Italia, i quarant’anni di Kiss Me Licia. È un’idea, vediamo se si potrà realizzare».