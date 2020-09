Cristina D'Avena, post “bollente” (a 56 anni) in costume su Instagram

Cristina D'Avena esplosiva su Instagram. La celebre cantante di numerosissime sigle dei cartoni animati ha mandato in visibilio i fan con il suo ultimo post, in cui si ritrae in costume da bagno davanti a un panorama marino. Lo scatto a mezzo busto lascia poco o nulla all'immaginazione, anche perché lo striminzito costume fatica a nascondere il prosperoso décolleté della cantante. La storica voce del cartone Kiss Me Licia, è in vacanza a Montecarlo e, nonostante i suoi 56 anni d'età, ha già mostrato in precedenti scatti in barca a vela, la sua forma smagliante.

Sotto l'ultimo post, però, i fan sono letteralmente impazziti. «Ma hai fatto un patto con il diavolo?» chiede qualcuno. Altri invece si lasciando andare a citazioni cartoonesche come «Ti pufferei». Ad incuriosire qualcuno, però, è la didascalia della foto in cui Crisitina dice: «Ciak, si gira!». Che sia in arrivo un film per la cantante? Alcuni fan chiedono alla D'Avena: «Che tipo di film stai girando?». Ma nessuna risposta arriva dalla cantante che lascia un alone di mistero sui suoi progetti futuri.

