Cristina D'avena, la foto in bikini a Ferragosto fa impazzire il web: in splendida forma a 57 anni

Cristina D'avena posta su Instagram una foto in costume per augurare ai suoi fan buon Ferragosto. La cantante, che sta trascorrendo le vacanze estive a Monte Carlo, ha voluto dedicare un pensiero ai suoi tanti followers mostrandosi in bikini. Nonostante l'età non più tenera, Cristina continua ad essere in splendida forma a 57 anni. Un bikini che le rende piena giustizia mostrando le sue forme generose ma anche un fisico che non ha nulla da invidiare a una 20enne.

Cristina D'Avena e la foto in costume: fan impazziti per il suo fisico mozzafiato a 56 anni

«Buon Ferragosto a tutti!! Che fate di bello? Io prendo un po' di sole. Vi penso!», scrive sulla sua pagina Instagram. Il post è stato molto gradito dai suoi fan che si sono scatenati con commenti di apprezzamento per le sue curve facendo anche dei riferimenti alle canzoni dei cartoni animati che negli anni l'hanno resa celebre.