Cristina D'Avena al Comicon 2023: «Vorrei essere il futuro delle nuove generazioni»

Martedì 2 Maggio 2023, 06:58

Non poteva mancare al Comicon 2023 Cristina D'Avena, protagonista della performance live della Bim Bum Bam Cartoon Band ma anche recentemente entrata a far parte del mondo di Genshin Impact. A marzo è infatti uscita Ti cercherò (Genshin Impact), un brano che celebra il fenomeno del videogioco rigorosamente in italiano. «Amo Napoli - ci dice subito Cristina - c’è calore, è variopinta, mi trovo sempre a mio agio». Chiediamo subito a Cristina D'Avena come sia stata per lei l'esperienza nel mondo videoludico. «È stata un’esperienza pazzesca che non mi aspettavo. - risponde - Il team mi ha chiesto di scrivere una canzone per la celebrazione di Genshin Impact in Italia. Doveva essere un brano per il pubblico italiano, con una voce super riconoscibile che cantasse la canzone dedicata al gioco. All’inizio sono rimasta spiazzata, perché non è come scrivere un brano per un cartone. Il videogioco ha tante sfaccettature e infatti non è stato così immediato».

